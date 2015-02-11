ЗМІ опублікували пропозиції "ДНР" і "ЛНР" на переговорах у Мінську (документ)

У розпорядженні редакції DT.UA знаходиться копія проекту протоколу щодо врегулювання ситуації в Донбасі, переданого у вівторок ввечері учасникам тристоронньої контактної групи в Мінську представниками "ДНР" і "ЛНР".

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Документ під назвою "Протокол засідання Тристоронньої контактної групи з участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей щодо комплексу заходів щодо політичного врегулювання конфлікту", містить 15 пунктів. Їх основний зміст зводиться до наступного.

- Забезпечити всеосяжне припинення вогню з 10-00 12 лютого 2015 р. (по Києву)

- Забезпечити відвід важких озброєнь (калібром 100 мм і більше): для українських військ - від фактичної лінії зіткнення сторін; для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей - від лінії зіткнення сторін за Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року. Також документом визначається дальність відведення систем озброєння різного типу для створення зони безпеки. Відвід повинен розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню, процесу повинні сприяти військові експерти ОБСЄ.

- Прийняти до 20 лютого 2015 р. постанову Верховної Ради із зазначенням переліку районів, на які поширюється особливий статус згідно з Законом України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (в межах лінії зіткнення, встановленою додатком до Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.).

- До 20 березня 2015 р. погодити з представниками окремих районів проект Закону України промуніципальні виборах в окремих районах і приступити до діалогу з питань надання цим районам статусу автономії.

-Скасувати до 23 лютого 2015 р. всі рішення політичного та військового керівництва України про проведення Збройними силами і Національною гвардією антитерористичної операції на Донбасі.

- Прийняти і ввести в дію до 25 лютого 2015 р. Закон України, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей. Забезпечити помилування, амністію і обмін всіх утримуваних на території України осіб (на всіх). Цей процес повинен завершитися не пізніше п'ятого дня після відводу.

- Відновити соціальну сферу окремих районів Донецької та Луганської областей (виплати пенсій і допомог) та забезпечити безпеку доступу, постачання, зберігання та розподілу гуманітарної допомоги. Відновити у повному обсязі соціально-економічну взаємодію сторін, у тому числі в банківській сфері.

- Тільки в пункті під номером 11 (з 15) пропонується відвести всі іноземні військові формування, військову техніку, а також військовий персонал і найманців з території України, при моніторингу ОБСЄ. Роззброїти всі незаконні угруповання.

- Провести конституційну реформу в Україні, що включає глибоку децентралізацію допомогою надання статусу автономії окремим районам Донбасу.

- Організувати вільні і чесні вибори всіх місцевих органів влади на підставі погодженого з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей Закону України про муніципальних виборах в окремих районах і Закону України про особливий статус Донбасу при міжнародному моніторингу.

- І лише в передостанньому, 14-му пункті, йдеться про поширення роботи місії ОБСЄ на ділянки кордону, що не знаходяться в даний час під контролем України, причому це має відбутися після вступу в силу поправок до Конституції України, та ще й в результаті узгодження з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як уже повідомляло ZN.UA з посиланням на свої джерела, пропозиції "ДНР" і "ЛНР" копіювали побажання Кремля, неодноразово раніше викладені. Однак на даних переговорах вони навіть не розглядалися. Позиція української сторони полягала в тому, щоб за основу підготовленого документа були взяті напрацювання, підготовлені з участю німецької і французької сторін.

Однак, на думку джерел ZN.UA під час намічених на сьогодні переговорів лідерів держав "нормандському форматі" в Мінську, логіка російської сторони буде близька до логіки пропозицій, викладених у проекті Протоколу "ДНР" і "ЛНР": "спочатку дайте гроші, проведіть вибори, а потім вже закриємо кордон". "Поєдинок буде гарячим", - припустив співрозмовник ZN.UA.

10 лютого під час переговорів у Мінську представник "ДНР" Денис Пушилін заявив, що передав сторонам документ для ознайомлення.

Пізніше російське інформагентство ТАСС повідомило, що припинення вогню в Донбасі, відвід важких озброєнь і контроль за виконанням досягнутих домовленостей були погоджені під вівторок в ході переговорів контактної групи в Мінську.

"На переговорах у Мінську погоджена схема відведення важкого озброєння, сторони також домовилися про режим припинення вогню і контроль за його виконанням. Велася дискусія про місцеві вибори і державний устрій Донбасу, принципи його управління", - повідомили у ТАСС.

Але джерело ZN.UA у тристоронній контактній групі повідомило, що інформація, поширена ТАСС, не відповідає дійсності - на переговорах у вівторок не вдалося прийняти ніяких конкретних рішень, в середу переговори будуть продовжені.