Від результатів саміту в Мінську залежатиме, чи вдасться зупинити агресора - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

Читайте такожПорошенко: Україна та ЄС виступлять у Мінську зі спільною вимогою безумовного припинення вогню

«І можу сказати, що за час роботи на посаді президента в мене, напевно не було і не буде більш важливої зустрічі, ніж сьогоднішня в Мінську. І всі ви розумієте, що від результатів саміту буде залежати, чи вдасться нам зупинити агресора дипломатичним шляхом, чи ми будемо переходити на абсолютно інший режим», - сказав президент.

При цьому Порошенко вкотре наголосив, що він є президентом миру.