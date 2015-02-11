Від результатів саміту в Мінську залежатиме, чи вдасться зупинити агресора - Порошенко
13:32, 11 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що від результатів сьогоднішнього саміту у Мінську у «нормандському форматі» залежатиме, чи вдасться зупинити агресора дипломатичним шляхом.
Порошенко розповів, чого очікує від зустрічі у Мінську / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабінету міністрів.
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«І можу сказати, що за час роботи на посаді президента в мене, напевно не було і не буде більш важливої зустрічі, ніж сьогоднішня в Мінську. І всі ви розумієте, що від результатів саміту буде залежати, чи вдасться нам зупинити агресора дипломатичним шляхом, чи ми будемо переходити на абсолютно інший режим», - сказав президент.
При цьому Порошенко вкотре наголосив, що він є президентом миру.
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