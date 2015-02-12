ЗМІ: Документ за підсумками зустрічі в Мінську узгоджений на 80%, переговори тривають вже 13 годин

Про це повідомило РИА Новости джерело, близьке до переговорного процесу.

Президенти Росії, Франції, України і канцлер ФРН продовжують переговори в білоруській столиці вже більше 12 годин.

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"Погоджено 80% підсумкового документа. Цей документ містить більше 10 пунктів. Після того, як лідери "нормандської четвірки" його підпишуть, його переправлять на візування в контактну групу. Досягнутий величезний прогрес", - сказав співрозмовник агентства.

Лідери "нормандської четвірки" в Мінську ведуть переговори про українське врегулювання протягом вже більше 13 годин.