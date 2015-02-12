ЗМІ: Документ за підсумками зустрічі в Мінську узгоджений на 80%, переговори тривають вже 13 годин
08:26, 12 лютого 2015Політика
6197 0
Документ, який планується підписати за підсумками зустрічі "нормандської четвірки в Мінську, узгоджений на 80%.
REUTERS
Про це повідомило РИА Новости джерело, близьке до переговорного процесу.
Президенти Росії, Франції, України і канцлер ФРН продовжують переговори в білоруській столиці вже більше 12 годин.
Читайте такожВ ЄС за умови провалу переговорів у Мінську можуть почати готувати нові санкції проти РФ - ЗМІ
"Погоджено 80% підсумкового документа. Цей документ містить більше 10 пунктів. Після того, як лідери "нормандської четвірки" його підпишуть, його переправлять на візування в контактну групу. Досягнутий величезний прогрес", - сказав співрозмовник агентства.
Лідери "нормандської четвірки" в Мінську ведуть переговори про українське врегулювання протягом вже більше 13 годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter