МЗС: переговори в Мінську проходять важко

"Переговори йдуть важко, але є надія на успіх", - зазначив представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс в перерві, повідомляє Бі-бі-сі.

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Очільник російського МЗС Сергій Лавров кинув лише слово "супер" у відповідь на питання російських журналістів про хід діалогу.

Крім цього, як повідомляє радіо "Свобода", МЗС Німеччини також називає переговори лідерів "нормандської четвірки" непростими. "Непрості переговори в Мінську тривають. Міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр залишився в Мінську для участі в цих переговорах, відклавши заплановану поїздку в Бразилію", - йдеться в повідомленні МЗС Німеччини в "Твіттері".

До початку зустрічі представники всіх сторін, що беруть участь в мінській зустрічі дали зрозуміти, що результат переговорів передбачити неможливо.