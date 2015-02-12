Клімкін: Переговори "нормандської четвірки" у Мінську тривають
09:53, 12 лютого 2015Політика
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Переговори "нормандської четвірки" у Мінську тривають, як і у всіх інших форматах.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости глава МЗС України Павло Клімкін.
"Ми продовжуємо працювати, ми працюємо безперервно у всіх можливих форматах", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи продовжується робота в нормандському форматі.
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Раніше повідомлялося, що переговори президентів України, Франції, Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель, які тривали майже 14 годин, завершилися.
Проте пізніше ЗМІ передали, що переговори поновилися.
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