Порошенко заявив, що "поки ніяких хороших новин" з переговорів немає
09:36, 12 лютого 2015Політика
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Президент Петро Порошенко заявив, що на мінських переговорах "поки ніяких хороших новин" немає.
REUTERS
Як передає ТАСС, за словами Петра Порошенка, низка умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятною".
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Раніше повідомлялося, що переговори президентів України, Франції, Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель, які тривали майже 14 годин, завершилися.
Проте потім ЗМІ передали, що переговори поновилися.
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