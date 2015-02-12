Порошенко заявив, що "поки ніяких хороших новин" з переговорів немає

Як передає ТАСС, за словами Петра Порошенка, низка умов, висунутих російською стороною, є "неприйнятною".

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Раніше повідомлялося, що переговори президентів України, Франції, Росії Петра Порошенка, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель, які тривали майже 14 годин, завершилися.

Проте потім ЗМІ передали, що переговори поновилися.