Рада дала добро на позбавлення волі до 5 років за ухилення від мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон (№0922) підтримали 238 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесені зміни до Кримінального кодексу України. Так, вводиться нова стаття 336-1, яка передбачає, що ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

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