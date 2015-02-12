Рада призупинила акредитацію ряду журналістів РФ в Україні до закінчення АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 319, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначила одна із авторів постанови, депутат від "БПП" Ірина Фріз, деякі російські ЗМІ ведуть інформаційну війну проти України та українського народу навіть всередині нашої країни.

Згідно з постановою, з метою забезпечення інформаційної безпеки України, Верховна Рада постановляє тимчасово, до прийняття рішення про завершення антитерористичної операції, призупинити акредитацію журналістів та представників (продюсерів, операторів, технічних працівників) деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України.

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Служба безпеки України має терміново визначити перелік засобів масової інформації Російської Федерації, для працівників яких необхідно призупинити акредитацію при органах державної влади України.

Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ України, іншим центральним органам виконавчої влади, прес-службі Верховної Ради України у дводенний термін з дня набрання чинності цієї Постанови доручається провести відповідні заходи та забезпечити виконання пункту 1 цієї Постанови.

Кабінет міністрів України має розробити порядок акредитації журналістів та технічних працівників іноземних засобів масової інформації в Україні протягом місяця з дня набрання чинності цієї Постанови.

Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.