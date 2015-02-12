Порошенко відразу після переговорів у Мінську вирушив до Брюселя

Про це повідомила прес-служба глави держави у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, початок неформального саміту Європейського Союзу буо перенесено на дві години – на 15.00.

Раніше очікувалося, що саміт розпочне свою роботу о 13.00, але у зв'язку з переговорами "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту в Україні, які тривали у Мінську понад 14 годин, початок заходу перенесено.

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Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що під час переговорів, що тривали всю минулу ніч, експерти делегацій спали позмінно, а главам держави відпочити, звичайно, не довелося.