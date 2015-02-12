"Нормандську четвірку" годували яєчнею і забезпечували "відрами кави" - Лукашенко

Про це повідомляє ТАСС.

"Ви бачили все, як було організовано. Годували всім, що виробляють в Білорусії і Росії. Їли яєчню, сир, молочні продукти, випили кілька відер кави", - сказав Лукашенко.

Він також розповів, що під час переговорів, що тривали всю минулу ніч, експерти делегацій спали позмінно, а главам держави відпочити, звичайно, не довелося. "Все нормально, настрій забезпечили", - сказав Лукашенко.

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У той же час, журналістів, які не спали всю ніч разом з учасниками переговорного процесу, годували м'ясною нарізкою. Для них також був доступний і алкоголь. Фотографії з підтвердженням опублікував в Twitter один з журналістів.