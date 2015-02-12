Меркель: Путін натиснув на бойовиків, щоб ті погодилися на перемир'я

Виступаючи із заявою за підсумками зустрічі, вона подякувала учасникам переговорів - президенту Франції Франсуа Олланда і президенту України Петру Порошенку, який, за її словами, "зробив все, щоб припинити кровопролиття" у його країні.

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"Під кінець і президент Путін чинив тиск на сепаратистів з тим, щоб вони погодилися оголосити припинення вогню з півночі неділі", - сказала Меркель за підсумками переговорів, її заява надійшла в РИА Новости.