Меркель: Путін натиснув на бойовиків, щоб ті погодилися на перемир'я
13:14, 12 лютого 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в ході переговорів по Україні в Мінську президент Росії Володимир Путін натиснув на лідерів бойовиків з тим, щоб погодити припинення вогню з суботи, 14 лютого.
REUTERS
Виступаючи із заявою за підсумками зустрічі, вона подякувала учасникам переговорів - президенту Франції Франсуа Олланда і президенту України Петру Порошенку, який, за її словами, "зробив все, щоб припинити кровопролиття" у його країні.
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"Під кінець і президент Путін чинив тиск на сепаратистів з тим, щоб вони погодилися оголосити припинення вогню з півночі неділі", - сказала Меркель за підсумками переговорів, її заява надійшла в РИА Новости.
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