Порошенко: Про автономію Донбасу чи федералізацію України домовленостей немає
Президент України Петро Порошенко заявляє, що на переговорах в Мінську Україна не погодилася на статус автономії для Донбасу і федералізацію.
Про це повідомляє Радіо "Свобода".
Після завершення переговорів глава Української держави назвав зустріч у Мінську напруженою. За його словами, українській стороні висувалися ультимативні умови.
«Це було непросто, і фактично нам виставляли усілякі неприйнятні умови, відходи, здачі. Ми не пішли на жодні ультиматуми і чітко проявили позицію, що припинення вогню має відбутися без попередніх умов», - сказав Порошенко.
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Головне, за його словами, домовленість про безумовне припинення вогню з 15 лютого, яке супроводжується відведенням важкої артилерії. Як заявив Порошенко, утворюється буферна зона в 140 кілометрів для систем залпового вогню.