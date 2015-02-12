Порошенко: Про автономію Донбасу чи федералізацію України домовленостей немає

Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Після завершення переговорів глава Української держави назвав зустріч у Мінську напруженою. За його словами, українській стороні висувалися ультимативні умови.

«Це було непросто, і фактично нам виставляли усілякі неприйнятні умови, відходи, здачі. Ми не пішли на жодні ультиматуми і чітко проявили позицію, що припинення вогню має відбутися без попередніх умов», - сказав Порошенко.

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Головне, за його словами, домовленість про безумовне припинення вогню з 15 лютого, яке супроводжується відведенням важкої артилерії. Як заявив Порошенко, утворюється буферна зона в 140 кілометрів для систем залпового вогню.