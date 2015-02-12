Порошенко і Туск почали переговори у Брюсселі (фото)

Президент України Петро Порошенко проводить переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, прибув до Брюсселя на засідання Ради ЄС, де поінформує лідерів Євросоюзу про останній розвиток подій в Україні та про нові Мінські домовленості.