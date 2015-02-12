Грібаускайте назвала мінські домовленості слабкими

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте журналістам у Брюсселі перед самітом ЄС, передає «Європейська правда».

"Основна частина рішення (конфлікту - Ред.) – це контроль за кордонами. Її не було погоджено і не було вирішено", - відзначила вона.

"Це означає що кордон відкритий для проходу будь-яких військових та будь-якого озброєння", - зауважила Грібаускайте.

"Це означає, що рішення абсолютно слабке", - наголосила президент Литви.

Не надто оптимістична вона також і з приводу домовленостей щодо припинення вогню.

Читайте такожНайближчі години стануть вирішальними для мінських домовленостей - Олланд

"5 місяців тому у нас вже була одна угода про припинення вогню, її не було імплементовано. Подивимося, що станеться з цією", - підкреслила Грібаускайте.

"Ми подивимося в найближчі дні як принаймні ці часткові домовленості будуть імплементовані", - додала вона.

Як відомо, саміт у Мінську за участі лідерів "нормандської четвірки" тривав протягом 16 годин, в результаті були досягнуті домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі.