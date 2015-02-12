Грібаускайте назвала мінські домовленості слабкими

16:41, 12 лютого 2015
Політика
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Домовленості, досягнуті у Мінську під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", є абсолютно слабкими.

REUTERS

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте журналістам у Брюсселі перед самітом ЄС, передає «Європейська правда».

"Основна частина рішення (конфлікту - Ред.) – це контроль за кордонами. Її не було погоджено і не було вирішено",  - відзначила вона.

"Це означає що кордон відкритий для проходу будь-яких військових та будь-якого озброєння",  - зауважила Грібаускайте.

"Це означає, що рішення абсолютно слабке", - наголосила президент Литви.

Не надто оптимістична вона також і з приводу домовленостей щодо припинення вогню.

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"5 місяців тому у нас вже була одна угода про припинення вогню, її не було імплементовано. Подивимося, що станеться з цією", - підкреслила Грібаускайте.

"Ми подивимося в найближчі дні як принаймні ці часткові домовленості будуть імплементовані",  - додала вона.

Як відомо, саміт у Мінську за участі лідерів "нормандської четвірки" тривав протягом 16 годин, в результаті були досягнуті домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі.

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