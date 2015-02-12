Путін: Режим припинення вогню почнеться з 15 лютого (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що режим припинення вогню на Донбасі почне діяти з 00.00 15 лютого, відведення важких озброєнь для українських військ здійснюватиметься від сьогоднішньої лінії зіткнення, для бойовиків – від лінії, узгодженої 19 вересня в рамках Мінських домовленостей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав за підсумками переговорів у Мінську з президентом України Петром Порошенком, канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом про врегулювання ситуації на сході України. Переговори тривали більш як 13 годин.

«Ми домовилися, на мій погляд, про багато що. Перше: домовилися про припинення вогню з 00.00 15 лютого», - сказав Путін.

Він відзначив, що другою позицією домовленостей є відведення важких озброєнь від лінії зіткнення: для українських військ – від сьогоднішньої лінії зіткнення, для бойовиків – від лінії, узгодженої 19 вересня і передбаченою Мінським меморандумом.

Путін заявив, що також досягнуті домовленості про дострокове політичне врегулювання кризи.

За його словами, цей пункт включає кілька позицій: проведення конституційної реформи в Україні, в рамках якої мають бути враховані законні права людей, які проживають на території Донбасу, вирішення прикордонних питань «за узгодженням» із бойовиками.

За словами Путіна, також досягнуті домовленості про введення в дію «раніше ухваленого закону про особливий статус тих територій – Донецька і Луганська».

«І, нарешті, цілий комплекс економічного і гуманітарного характеру. Виходимо з того, що всі сторони проявлять стриманість найближчим часом до повного припинення вогню», - заявив Путін.