Україна контролюватиме відведення важкого озброєння через супутники

Про це розповів глава МЗС Павло Клімкін, доповідаючи в парламенті.

За його словами, Україна і її партнери "вперше отримали згоду Росії на підтримку логіки Мінських домовленостей і готовність їх підтримувати", передає Українська правда.

За його словами, концепція домовленостей полягає у створенні зони, з якої буде відводитися важке озброєння.

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"Ми будемо використовувати всі технічні засоби для контролю над виконанням цього процесу. І нам будуть допомагати у залученні в тому числі супутникового обладнання, щоб ми мали реальну картину", - заявив Клімкін.

"Ми отримали підтвердження зобов'язання щодо виводу всіх іноземних формувань з Донбасу. На жаль, у нас немає чіткої дати ,але ми будемо працювати над цим пунктом, з метою встановити і практичну логіку, і часові рамки цього процесу", - додав він.

Клімкін пояснив, що місцеві вибори на Донбасі, які передбачені домовленостями, будуть здійснюватись під пильним контролем ОБСЄ.

"Саме висновок ОБСЄ буде врешті критерієм того, чи правильно йде підготовка до виборів, і чи вибори відбулись вільно і чесно. Я уже працюю над тим, щоб залучити ОБСЄ для консультацій щодо практичних аспектів підготовки цих виборів. ОБСЄ буде присутня в цьому процесі з першої секунди", - заявив глава МЗС.