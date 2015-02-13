МЗС Італії: Вступ України в НАТО був би абсолютною помилкою

Так вважає міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні, повідомляє видання Partito Democratico.

За словами міністра, Ангела Меркель та Франсуа Олланд, посприявши укладенню нової угоди в Мінську, зробили те, до чого Італія завжди прагнула – повернули конфлікт у дипломатичне русло, пише Українська правда.

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"Подивимось на факти: у нас є домовленість на 12 пунктів. Деякі з них підтримують одну сторону, деякі – надають перевагу іншій. Цей договір побудований на поступках. З його допомогою можна буде уникнути небезпечного дрейфу в бік радикалізації конфлікту", - сказав Джентілоні.

За його словами, наразі лишається багато невирішених проблем, і немає гарантій виконання, однак "ця угода відкрила новий етап" у врегулюванні кризи.

"Вступ України до НАТО був би абсолютною помилкою", - наголосив Джентілоні, відповідаючи на питання, чи можна дозволяти Путіну впливати на долю України зокрема у питанні вступу до НАТО.

Як відомо, саміт у Мінську за участі лідерів "нормандської четвірки" тривав протягом 16 годин, в результаті були досягнуті домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі.