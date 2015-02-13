Олланд: Лідери «нормандської четвірки» планують нову зустріч
Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що лідери «нормандської четвірки» планують нову зустріч.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за його словами, наступного тижня виконання Мінських домовленостей обговорюватиметься по телефону, а через кілька тижнів президент України Петро Порошенко, президент Франції Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін можуть знову зустрітися особисто.
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Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.
Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення усіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін і звільнення усіх заручників.