Олланд: Лідери «нормандської четвірки» планують нову зустріч

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за його словами, наступного тижня виконання Мінських домовленостей обговорюватиметься по телефону, а через кілька тижнів президент України Петро Порошенко, президент Франції Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін можуть знову зустрітися особисто.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення усіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін і звільнення усіх заручників.