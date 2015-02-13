МЗС: Амністія не стосується терористів, які збили Боїнг

Про це в ефірі каналу Дождь заявив прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс.

"Амністія буде. Закон прийнятий. Але не будуть помилувані ті, хто збив Боїнг", - заявив він.

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