МЗС: Амністія не стосується терористів, які збили Боїнг
22:02, 13 лютого 2015Політика
1414 0
Декларована в мінських угодах амністія не стосується винних у катастрофі рейсу MH17 на Донбасом 17 липня.
REUTERS
Про це в ефірі каналу Дождь заявив прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс.
"Амністія буде. Закон прийнятий. Але не будуть помилувані ті, хто збив Боїнг", - заявив він.
Читайте такожКлімкін розповів, хто підпаде під амністію на ДонбасіНагадаємо, вчора низка голландських депутатів звернулися до уряду з проханням роз'яснити, чи не перешкодить розслідуванню авіакатастрофи амністія для бойовиків, яка є одним з пунктів мінських угод.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter