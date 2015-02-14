Путін оприлюднив доказ постачань російської зброї бойовикам - Нємцов

Путін розмістив на своєму сайті доказ постачань російської зброї сепаратистам, пише опозиційний російський політик Борис Нємцов на своїй сторінці у Facebook.

"У тексті мінських угод від 12 лютого згадана новітня система залпового вогню Торнадо С, яку треба відвести від лінії зіткнення сторін на 140 кілометрів. Торнадо стали надходити в російські війська лише у 2012 році. На озброєнні української армії їх немає і бути не могло. А у сепаратистів Торнадо С були. Що зараз будете брехати, панове? Тільки про воєнторги не треба", - написав Нємцов.

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