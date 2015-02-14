Росія авіацією перекидає вантажі 14-го гумконвою під Ростов - штаб АТО
14:11, 14 лютого 2015Політика
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Перекидання з-під Москви до Ростова вантажів 14-го "гуманітарного конвою" здійснюється авіацією РФ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожРосія вже готує 14-й "гумконвой" для Донбасу"Зважаючи на суттєві втрати терористів, чергову колону так званого гуманітарного конвою з РФ на Донбас заплановано на 15 лютого. Вантаж для конвою доставляється з Підмосков’я до Ростова авіацією, а не автомобільною технікою, як раніше", - сказав Лисенко.
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