Росія авіацією перекидає вантажі 14-го гумконвою під Ростов - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожРосія вже готує 14-й "гумконвой" для Донбасу"Зважаючи на суттєві втрати терористів, чергову колону так званого гуманітарного конвою з РФ на Донбас заплановано на 15 лютого. Вантаж для конвою доставляється з Підмосков’я до Ростова авіацією, а не автомобільною технікою, як раніше", - сказав Лисенко.