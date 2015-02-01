Червоний Хрест не перевіряв вміст чергового російського «гумконвою» - РНБО

Про це сказав під час брифінгу заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.

Він зазначив, що зафіксовано прибуття на Донбас з Росії колони у складі 175 вантажівок.

«Фіксується прибуття з Російської Федерації чергового 12-го так званого «гуманітарного конвою», - сказав він і додав, що в напрямку Донецька проїхало 85 вантажівок, а до Луганська – 90».

За словами Польового, на момент прибуття колони вантажівок до пункту пропуску «Донецьк» (РФ), представники Міжнародного комітету Червоного Хреста були відсутні.

«Представники прикордонної та фіскальної служб України здійснили лише візуальний огляд вантажівок», - додав Польовий.

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При цьому він нагадав, що активізація бойовиків та збільшення кількості обстрілів сил АТО неодноразово фіксувалася одразу після отримання вмісту російських вантажівок.

Довідка УНІАН.Востаннє влада РФ направляла бойовикам у Донбас «гуманітарну» допомогу 8 січня.

Вантажівки МНС РФ незаконно в'їжджають на територію України. Їх вміст невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Щоразу після прибуття так званих "гумконвоїв" обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів у Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла убитих в Україні російських солдатів.