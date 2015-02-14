У Росії зібрали 14-тий "гуманітарний конвой"

Колона зі 170 вантажівок вагою 1800 тонн готова до відправки, повідомляється на сайті МНС Росії.

"Планується, що чергова колона МНС Росії вийде з Донського рятувального центру вранці 15 лютого, планується, що в першій половині дня автомобілі прибудуть до Донецька та Луганська", - сказано також в повідомленні.

Читайте такожРосія авіацією перекидає вантажі 14-го гумконвою під Ростов - штаб АТО

Як повідомляв УНІАН, РФ направила в зону бойових дій на Донбасі вже 13 так званих «гуманітарних конвоїв» - колони великих вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Щоразу після прибуття так званих ”гумконвоїв” обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла загиблих в Україні російських солдатів.