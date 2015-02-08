Українським прикордонникам і представникам Червоного Хреста не дали оглянути 175 вантажівок "гумконвою" РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

”На територію України вторгся черговий гуманітарний конвой з Росії... Українські прикордонні групи здійснили лише візуальний його огляд. Представники Червоного Хреста також участі в огляді не брали”, - сказав Лисенко.

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Він зазначив, що через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону з Ростовської області до України в’їхало 175 вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, РФ направила в зону бойових дій на Донбасі вже 13-й так званий «гуманітарний конвой» - колони великих вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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Щоразу після прибуття так званих ”гумконвоїв” обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла загиблих в Україні російських солдатів.