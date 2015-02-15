Бойові дії на Донбасі припинилися - ЗМІ

01:01, 15 лютого 2015
Політика
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У перші кількадесят хвилин оголошеного режиму повного припинення вогню на Донбасі у зоні бойових дій зберігається тиша. 

УНИАН

Як повідомляють військовослужбовці з передової, режим тиші встановився на одній з найгарячіших точок за останні кілька днів - Дебальцевському плацдармі, передає Українська правда.

Також тиша наразі панує у Донецьку, Пісках, Волновасі, Маріуполі, Горлівці, Макіївці на Донеччині. 

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У соцмережах очевидці також повідомляють, що тиша - і на Луганщині, зокрема в р-ні Стаханова та Луганська.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко наказав припинити вогонь у зоні АТО.

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