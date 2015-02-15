Порошенко наказав припинити вогонь

Президент України Петро Порошенко дав наказ Збройним силам України, Національній гвардії та іншим підрозділам припинити вогонь

Про це заявив президент України Петро Порошенко у заяві з Генерального штабу, яка транслювалася у прямому ефірі.

“Я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Мінітерства внутрішніх справ, підрозділам Прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки — припинити вогонь о 00.00 15 лютого”, - сказав він.

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“Весь світ затамував подих і напружено очікує завтрашнього світанку. Ті, хто хоче зірвати мирний процес на самому початку його, попереджені про наслідки. Я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, якщо мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне: отримавши удар по одній щоці - іншу підставляти ми не будемо. І дуже розраховую, що останній, напевне, останній шанс, розпочати тривалий та важкий мирний процес політичного врегулювання на Донбасі не буде втрачено. І я зроблю все від мене залежне, щоби жодним необережним кроком, жодним рухом, жодним невиправданим пострілом не втратити цю надзвичайно важливу для України і для світу можливість. Україна більше, ніж будь-хто зацікавлена в мирі”, - сказав він.

“Україна завжди дуже відповідально ставилася до виконання взятих на себе міжнародних забов'язань. Ми сповнені рішучості ще раз довести це”, - наголосив глава держави.

Керівники секторів у зоні АТО поінформували президента про виконання його наказу про припинення вогню в ніч на неділю.

Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого починається режим припинення вогню.

Раніше УНІАН повідомляв, що Аваков наказав припинити вогонь з 00:00 годин 15 лютого.