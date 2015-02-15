Порошенко наказав припинити вогонь
Порошенко дав наказ ЗСУ, Нацгвардії, та іншим підрозділам припинити вогонь.
Президент України Петро Порошенко дав наказ Збройним силам України, Національній гвардії та іншим підрозділам припинити вогонь
Про це заявив президент України Петро Порошенко у заяві з Генерального штабу, яка транслювалася у прямому ефірі.
“Я віддаю зараз наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділам Мінітерства внутрішніх справ, підрозділам Прикордонної служби, підрозділам Служби безпеки — припинити вогонь о 00.00 15 лютого”, - сказав він.
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“Весь світ затамував подих і напружено очікує завтрашнього світанку. Ті, хто хоче зірвати мирний процес на самому початку його, попереджені про наслідки. Я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, якщо мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне: отримавши удар по одній щоці - іншу підставляти ми не будемо. І дуже розраховую, що останній, напевне, останній шанс, розпочати тривалий та важкий мирний процес політичного врегулювання на Донбасі не буде втрачено. І я зроблю все від мене залежне, щоби жодним необережним кроком, жодним рухом, жодним невиправданим пострілом не втратити цю надзвичайно важливу для України і для світу можливість. Україна більше, ніж будь-хто зацікавлена в мирі”, - сказав він.
“Україна завжди дуже відповідально ставилася до виконання взятих на себе міжнародних забов'язань. Ми сповнені рішучості ще раз довести це”, - наголосив глава держави.
Керівники секторів у зоні АТО поінформували президента про виконання його наказу про припинення вогню в ніч на неділю.
Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого починається режим припинення вогню.
Раніше УНІАН повідомляв, що Аваков наказав припинити вогонь з 00:00 годин 15 лютого.