В АП кажуть про дотримання режиму тиші, у Генштабі повідомляють про обстріли сил АТО

Про це заявив заступник голови АП Валерій Чалий на брифінгу в ніч на 15 лютого, повідомляє 24tv.ua.

За його словами, є окремі випадки обстрілу, але в цілому поки що цей режим зберігається.

Читайте такожБойові дії на Донбасі припинилися - ЗМІ

"У будь-якому випадку всі попередні випадки, про які ми оперативно інформуємо, здійснювалися не з боку українських військовослужбовців або Нацгвардії", - наголосив Чалий.

Водночас в.о. спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив: станом на 2.00 тривають обстріли сил АТО, повідомляє Українська правда.

Читайте такожПротягом перших 90 хвилин режиму припинення вогню його порушено один раз - Наливайченко

"Бойовики, грубо нехтуючи домовленостями, досягнутими у Мінську під час зустрічі у "нормадському форматі" щодо припинення вогню, ведуть вогонь по позиціях сил АТО. Станом на цю хвилину здійснено 8 обстрілів наших позицій", - повідомив він.

"З мінометів та артилерії обстріляно наші позиції неподалік Золотого, під вогонь ворожої артилерії потрапили наші підрозділи неподалік Чернухіного, з АГС та стрілецької зброї обстріляно опорний пункт в районі Санжаровки, артилерія противника вела вогонь по силам АТО у населеного пункту Попасна", - зазначив Селезньов.

У Генштабі наголосили: сили АТО неухильно дотримуються режиму тиші, вогонь у відповідь не відкривають, про всі випадки порушення режиму тиші інформують представників Спільного контактного центру.

Нагадаємо, від 00:00 15 лютого за Мінськими домовленостями діє режим припинення вогню.