Частина російського "гумконвою" містить негуманітарний вантаж - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Вранці 15 лютого через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" в Україну прослідував черговий російський, так званий, гуманітарний конвой. Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста участі в оформленні даного вантажу не брали", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи те, що переміщення вантажу здійснювалося з порушенням міжнародного та вітчизняного законодавства, українська прикордонно-митна група здійснила лише візуальне спостереження за проходженням транспортних засобів, зазначили в Держприкордонслужбі.

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«Загалом через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" прослідувало 176 транспортних засобів, хоча у ноті, яку російська сторона направила до України, інформуючи про наміри спорядити черговий вантаж, зазначалося лише про 150 вантажівок. Окрім цього значна частина автомобілів перевозили вантаж негуманітарного характеру, а саме: 41 автомобіль – паливно-мастильні матеріали, 2 – типографський папір у рулонах та 1 – друковану продукцію невстановленого змісту», - наголошується в повідомленні.

Також у ДПСУ зазначили, що під час оформлення попереднього вантажу 8 лютого замість заявлених 154 вантажівок до України прослідувало 175. При цьому 41 автомобіль перевозив паливно-мастильні матеріали, 1 – колеса для великогабаритного транспорту, а ще в одному прикордонники спостерігали бронежилети та захисні шоломи, зі слів російських супроводжуючих – у кількості по 99 шт.

В обох випадках процедуру оформлення вантажівок активно висвітлювали російські телеканали НТВ, Росія 24, Лайфньюз.