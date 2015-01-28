12-й так званий «гумконвой» від РФ вирушив на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби спроби штурмів та численні обстріли бойовиками позицій сил АТО продовжилися. На можливість чергової ескалації збройного протистояння вказують факти прибуття з території РФ вантажів зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, а також очікуваний черговий російський так званий «гуманітарний» конвой, що вже вирушив на Донбас», - зазначив він.

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«На всіх напрямках зони АТО терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок «Град», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня колона російських вантажівок з так званою "гуманітарною допомогою" для Донецької та Луганської областей вирушила із Підмосков'я.

У штабі АТО не виключають, що бойовики можуть обстріляти 12-й російський "гуманітарний конвой» з метою спровокувати привід для широкомасштабного вторгнення в Україну військ РФ.