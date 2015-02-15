Франція: Санкції проти РФ посилять, якщо "мінські угоди" зірвуться

Про це заявив глава МЗС Франції Лоран Фабіус в інтерв'ю декільком французьким журналістам, яке транслювалося в ефірі телеканалу iTele.

Водночас, за його словами, в разі щирого виконання Мінського договору (які він називає терміном "Мінськ-2") санкційний тиск буде зменшено, передає Українська правда.

Читайте такожВ МЗС Франції розповіли про вимоги РФ на переговорах у Мінську

"Діалог з Росією досить жорсткий" – заявив він.

"Якщо ситуація буде покращуватися, санкції будуть зменшуватися. Якщо ж Росія або сепаратисти не будуть виконувати (вимоги мінської угоди) – будуть нові санкції", - підсумував міністр.

Як повідомляла Європейська правда, Лоран Фабіус також переповів журналістам деякі подробиці закритих переговорів у Мінську, та повідомив, що найбільші суперечки були щодо двох пунктів домовленостей – про статус Донбасу та контроль за кордоном.