Обшук в Окружному адмінсуді може бути пов'язаний зі справою про заборону КПУ

Про це йдеться у заяві Окружного адміністративного суду, передає радіо "Свобода". "Єдиною метою, що могла спонукати на вчинення таких дій, є намір вплинути на об’єктивність прийняття судом рішень по окремих резонансних справах, які перебувають на розгляді в суді, наприклад по справі про заборону діяльності Комуністичної партії України, особистий кабінет головуючого судді також став об’єктом неправомірного обшуку", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, в Окружному адмінсуді вважають, що дії правоохоронців щодо проведення обшуку в приміщенні суду є протиправними та такими, що спрямовані на втручання в процес здійснення правосуддя шляхом вчинення тиску на суддів.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого слідчі прокуратури Києва провели обшук у приміщенні Окружного адміністративного суду Києва.