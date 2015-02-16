В Окружному адміністративному суді проходить обшук
17:22, 16 лютого 2015Суспільство
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В даний час слідчі прокуратури Києва проводять обшук у приміщенні Окружного адміністративного суду міста.
В Окружному адміністративному суді проходить обшук \УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Олена Яхно.
«Як виявилося, судді цього суду примудрялися якимось незбагненним чином насолоджуватися життям за кордоном і при цьому приймати судові рішення, виносити вироки. Про що є відповідна інформація Державної прикордонної служби», - повідомила Олена Яхно.
Прокуратура проводить обшук в Окружному адміністративному суді Києва
«Зараз вилучаються техніка, документи, оригінали рішень. Також перевіряються дані, які вносилися до табеля обліку робочого часу», - додала вона.
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