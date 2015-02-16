В Окружному адміністративному суді проходить обшук

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила керівник прес-служби столичної прокуратури Олена Яхно.

«Як виявилося, судді цього суду примудрялися якимось незбагненним чином насолоджуватися життям за кордоном і при цьому приймати судові рішення, виносити вироки. Про що є відповідна інформація Державної прикордонної служби», - повідомила Олена Яхно.

«Зараз вилучаються техніка, документи, оригінали рішень. Також перевіряються дані, які вносилися до табеля обліку робочого часу», - додала вона.