Азовський пакет санкцій: яким буде удар по гаманцю Путіна і його оточення

Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу ухвалила азовський пакет санкцій проти Росії. Зокрема, санкції у вигляді заборони на отримання віз та замороження активів були запроваджені проти офіцерів, причетних до захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки, та суддів, які розглядали справи цих моряків. Проте не всі європейці вважають такі санкції адекватними за керченський інцидент. Так, голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що ці заходи є запізнілими і незначними.

Однак слід зазначити, що європейська бюрократична машина вкрай повільно працює, тому марне було сподіватися на появу санкцій через пару днів після захоплення росіянами українських моряків та суден поблизу Керченської протоки. Відтак, затримку із ухваленням цього пакету санкцій є зрозумілою.

Навіть такі персональні санкції проти обмеженого кола росіян працюватимуть і матимуть ефект, але помітний він буде, як мінімум, через півроку

Якщо говорити про зміст азовського пакету санкцій, то я оцінюю його позитивно. Адже будь-який санкційний механізм, задіяний проти Росії, є дієвим та завдає втрат.

Щодо зауважень Лінкявічуса, то слід розуміти, що литовці – відомі «яструби». Проте й в Україні багато хто оцінює ці санкції скептично. Але я переконаний, що краще так, ніж нічого.

Навіть такі персональні санкції проти обмеженого кола росіян працюватимуть і матимуть ефект, але помітний він буде, як мінімум, через півроку. Адже до всіх інших санкцій додадуться ще й нові, з азовського пакету – це будуть довгострокові обмеження, які завдаватимуть збитків Росії в особі окремих її діячів. А в подальшому це призведе до збільшення економічних проблем у РФ, до порушень у логістиці, до втрати можливостей виконувати договори та контракти.

Важливо розуміти, що лише санкції проти Росії є реальним стримуючим фактором, чинником, який може стримати її агресивний запал.

Коли гаманці Путіна або його оточення почнуть втрачати гроші, це теж матиме вплив на ситуацію

Крім того, персональні санкції теж корисні. Адже, якщо ці люди почнуть нести збитки, вони будуть або переорієнтуватися і діяти інакше, або надсилатимуть певні сигнали про те, що система працює якось не так. До того ж, коли гаманці Путіна або його оточення почнуть втрачати гроші, це теж матиме вплив на ситуацію. Зокрема, є сподівання на те, що, якщо люди з оточення Путіна втрачатимуть кеш через політику хазяїна Кремля, бачитимуть, що він не є адекватним, цілком ймовірно, вони почнуть готувати «дворцовий переворот». Тут слід пам’ятати, що всі ці фігуранти санкційних списків є бенефіціарами тієї системи, яку вони ж вибудували разом із Путіним. А якщо система дає збій, в ній слід щось міняти. Або когось.

Я думаю, що азовський пакет санкцій буде доповнюватися, принаймні, персональний список. Маю інформацію, що обговорювалася можливість запровадження санкцій проти близько сотні росіян. Тому вважаю, що перелік згодом буде доповнений.

Але санкції через керченський інцидент поки що не поширяться на інші параметри співпраці Росії та Європи. Та все буде залежати від багатьох чинників: від дій Росії, чи буде вона проявляти агресію в Україні чи на інших театрах бойових дій, як буде вибудовуватися її співпраця з ЄС, а також – як пройдуть вибори в Україні.

Анатолій Октисюк, експерт аналітичного центру DemocracyHouse