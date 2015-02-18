Висунуті Єфремову звинувачення стосуються фінансування сепаратистів - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві після відкриття меморіального знаку на честь Героїв Небесної сотні на території Національної академії СБУ повідомив голова спецслужби Валентин Наливайченко.

“В рамках розслідувань кримінальних проваджень, у яких підозри йому пред'явлені, є матеріали, які СБУ передавала, які стосуються підозри щодо фінансування сепаратизму в Луганській області”, - сказав він.

За словами Наливайченка, зараз зусилля СБУ та МВС сконцентровані на тому, щоб Єфремов не уникнув правосуддя і з'являвся, у тому числі сьогодні, на виклики Генпрокуратури.

“Він має відповісти у суді на запитання, на всі звинувачення, на всі підозри, які йому пред'явлені і будуть пред'являтися”, - сказав Наливайченко.

Читайте такожСьогодні суд обере для Єфремова новий запобіжний західЗа словами голови СБУ, крім Єфремова, підозри також висуватимуться іншим народним депутатам, до яких у правоохоронних органів є запитання.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

Згодом ЗМІ повідомляли, що за Єфремова внесено заставу і він вийшов на волю. Водночас зазначалося про нібито нове кримінальне провадження щодо Єфремова. У повідомленнях стверджувалося, що 18 лютого йому можуть оголосити про підозру в цій справі та затримати його.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що місце перебування Єфремова - під повним контролем МВС і СБУ.