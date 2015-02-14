Генпрокуратура спільно з СБУ затримали Єфремова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Сьогодні працівники Генеральної прокуратури України спільно зі співробітниками СБУ затримали колишнього голову Партії Регіонів у Верховній Раді Єфремова.

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"Сьогодні працівники ГПУ спільно зі співробітниками СБУ в результаті проведення спецоперації затримали колишнього голову фракції Партії Регонів Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - зазначили у прес-службі ГПУ, не уточнюючи, про які саме злочини йде мова.

Повідомляється також, що Єфремова було затримано на місці проживання, але де саме наразі не розголошується.

Раніше УНІАН повідомляв, що генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що бере на себе відповідальність за розслідування злочинів проти Майдану.