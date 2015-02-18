Телеканалу "Інтер" оголошено попередження за підсумками перевірки

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради сьогодні.

Перевіркою виявлено ряд порушень, зокрема, канал показав фільми за участю російських акторів, які мають антиукраїнську позицію.

Крім того, канал показав фільми без прокатного свідоцтва, збільшив фільмопоказ та зменшив обсяг програм власного виробництва.

Читайте такожФірташ і Льовочкін викупили у росіян акції «Інтера» за $100 мільйонівЯк повідомляв УНІАН, 15 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу «Інтер» за трансляцію в новорічну ніч виступів антиукраїнських діячів російської естради.