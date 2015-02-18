У Львові вимагали закрити генконсульство Росії

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами генконсульства РФ у Львові зібралося близько 50 пікетників, серед яких були кілька переселенців з Донецької області, які скандували «Геть консульство Росії зі Львова!», а також тримали плакати з написами наступного змісту: «Ні підлим діям генконсульства РФ», «Консульство РФ – штаб-квартира агентури фашизму та тероризму», «Геть агенцію Кремля зі Львова», «Путлер – убери своих псов», «Чемодан, вокзал, Кремль».

Під час акції протесту її ініціатори, якими виступили представники «Народного руху України», зачитали відкрите звернення до президента Петра Порошенка, Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогою зупинити діяльність генконсульства РФ у Львові, «як постійного джерела провокацій на території Львова».

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«Сотні російських диверсантів, провокаторів діють глибоко в українському тилу, розгойдуючи ситуацію. Традиційною практикою для КГБ-стської Росії є використання посольств та консульств як прикриття для шпигунської мережі. Наприкінці минулого року СБУ вислала до Росії кількох дипломатів, які працювали у генеральному консульстві Російської Федерації у Львові. Основна причина – працівники російського генконсульства координували дії диверсійно-розвідувальної групи «Загін імені Кузнєцова». Відтак, РУХ вимагає вжити необхідних заходів з метою негайного закриття генерального консульства РФ у Львові, як потенційного джерела провокацій на території Львова», - сказано у тексті звернення.

Під час акції до пікетувальників із приміщення консульства ніхто не вийшов.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Львові відновлюють патрулювання міста силами громади.