У Львові відновлюють патрулювання міста силами громади

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час сесії Львівської міської ради міський голова Львова Андрій Садовий.

Загальну координацію всіх бажаючих долучитися до охорони міста здійснюватиме Центр безпеки міста.

Читайте такожУ Львові вбили відомого бізнесмена«Це дуже складний час в історії країни і ми повинні максимально дбати про безпеку. Ми у місті Львові відновлюємо громадське патрулювання. Спільно з громадськими організаціями ми запрошуємо всіх небайдужих долучатися до спільної праці, тому що безпеки забагато не буває. Події, які сьогодні відбуваються на сході, війна, яка триває, має відлуння і в наших містах і селах. Є спроби і терористичних актів, і диверсійної роботи. Тому я закликаю всіх небайдужих людей долучатися до спільної роботи і патрулювання. Кожний охочий може долучитися до пішого, вело- чи автомобільного патрулювання”, - зазначив Садовий.

Довідка. Центр безпеки міста - це експертна група, мета якої – об’єднати громадські організації та ініціативи, військових, працівників органів внутрішніх справ та влади для спільної координації діяльності та громадського патрулювання міста, що сприятиме зниженню рівня злочинності, підвищенню рівня безпеки та створенню єдиного диспетчерського центру.