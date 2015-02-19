США звинувачують РФ у зловживанні домовленістю про припинення вогню на Донбасі

Як передає Радіо Свобода, про це заявив речник Білого дому Джош Ернест.

«Цілком ясно, що підтримувані Росією сепаратисти і сама Росія не виконали своїх зобов’язань, які взяли на себе на переговорах (у Мінську минулого тижня). Те, що вони цього не зробили, ставить їх під загрозу, що їм доведеться за це заплатити ще дорожче», – сказав Ернест, використовуючи «прийнятий на Заході вираз щодо нових санкцій».

За його словами, Росія і терористи мають добре обмірковувати свої подальші кроки.

Занепокоєння щодо ситуації навколо Дебальцевого висловили також у Державному департаменті США, хоча висловили сподівання, що Мінські домовленості ще не «вмерли».

Державний секретар США Джон Керрі розмовляв про це вчора телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, і, як повідомили в Держдепартаменті, вимагав від нього «припинити напади Росії і сепаратистів на українські позиції в Дебальцевому та інші порушення перемир’я», а також забезпечити допуск до міста спостерігачів ОБСЄ, яких не пускали туди терористи.

Читайте такожПорошенко закликав США виконати заяви про посилення оборони УкраїниНатомість в МЗС Росії, повідомляючи про цю розмову, заявили, що Лавров вказував Керрі на необхідність «прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом» і нагадував, що Москва домагається від Києва проведення конституційної реформи і «надання Донбасові особливого статусу».

Заяви пролунали після того як підтримувані Росією терористи і російські війська, які, всупереч оголошеному припиненню вогню, не зупиняли свого наступу на Дебальцеве, змусили українських військових залишити вчора це місто й окупували його в порушення Мінських домовленостей і резолюції Ради безпеки ООН, яка підтримала ці домовленості.

Росія продовжує стверджувати, що не причетна до конфлікту на Донбасі і не брала на себе в Мінську жодних зобов’язань.