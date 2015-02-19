Порошенко підняв питання миротворців під час телефонних переговорів в "нормандському форматі"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

При цьому українська сторона наполягла, щоб у ці дискусії було також включене питання залучення миротворців, як по лінії зіткнення, так і по міждержавному кордону України та Росії.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко закликав «не робити вигляд, що те, що відбулося в Дебальцевому, відповідає Мінським домовленостям».

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Співрозмовники погодились, що представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути надане повне сприяння, і сьогодні ж вони мають отримати доступ для моніторингу і верифікації, особливо у зонах Донецького аеропорту, Горлівки, Первомайська і Широкіного та в інших місцях, де сьогодні були обстріли.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що миротворча місія ООН повина бути розміщена вздовж лінії розмежування та неконтрольованих ділянок державного кордону. Турчинов додав, що МЗС підготує рішення, і ВР повинна підтримати рішення щодо звернення до ООН та ЄС щодо розміщення миротворців на території України.