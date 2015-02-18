Турчинов розказав, де мають бути розміщені миротворці ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Ми також можемо прогнозувати, що те, що відбувається сьогодні, тобто не припинення, а навіть активізація військових дій - те, що було навколо Дебальцево; те, що зараз відбувається в секторі "М", тобто недалеко від міста Маріуполя, що це може мати хронічний характер. І для того, щоби припинити ці провокації, для того, щоб не давати можливість Російській Федерації спекулювати навколо цього і є пропозиція щодо звернення щодо введення на територію України миротворців, які повинні стояти як вздовж лінії зіткнення, так і вздовж неконтрольованої дільниці російсько-украінського кордону", - наголосив Турчинов.

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За його словами, "саме це дозволить фіксувати і головне - локалізувати порушення".

Турчинов додав, що Міністерство закордонних справ підготує рішення, і Верховна Рада України повинна підтримати рішення щодо звернення до ООН та ЄС щодо розміщення миротворців на території України.