Клімкін: у миротворчій місії ООН на Донбасі домінуючим має бути європейський компонент

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосос Котзіасом.

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"У випадку, якщо це буде спільна місія ООН і ЄС, я буду виступати за домінуючий європейський компонент у цій місії", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки та оборони України вирішила звернутися до ООН та ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ. Також повідомлялося, що Порошенко підняв питання миротворців під час телефонних переговорів у "нормандському форматі".