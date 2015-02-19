У МЗС України виступили проти участі росіян у числі миротворців на Донбасі

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Греції Нікосом Котзіасом, передає кореспондент УНІАН.

“Ми маємо бачення мандату цієї місії, але окремо дуже чітко хочу наголосити, що російські представники як країни агресора в цій місії не мають брати участі, оскільки це є питання не тільки довіри до місії і ефективності місії, але і загалом питання принципів цінностей і питання дотримання міжнародного права”, - сказав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.