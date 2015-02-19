Мін'юст перевірить суддів, які відмовилися вести справу про заборону КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

“Те, що судді, весь склад Окружного адміністративного суду Києва, відмовилися виконувати обов'язки є підстави говорити, що вони порушили процесуальні закони Конституції України, і Міністерство юстиції ініціює питання перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про перевірку і звільнення їх з посад... Я, як міністр юстиції, член Вищої ради юстиції України, буду наполягати на персональній перевірці кожного із суддів, який потоптався по закону”, - сказав Петренко.

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Коментуючи ситуацію щодо самовідводу судді у справі, а також відводу ним від участі у справі всього складу Окружного адмінсуду столиці Петренко зазначив, що жоден закон не надає судді такого права, а тим більше фактично одноосібно приймати рішення про повний відвід колегіального органу, яким є склад суду.

Міністр пояснив, що суддя особисто міг брати самовідвід лише на початку призначення справи до розгляду по суті, а ця справа, як зазначив Петренко, розглядається з липня минулого року, у тому числі з порушенням термінів розглядів.

“Дії судді і всього складу Окружного адміністративного суду Києва підтверджують, що суд був не об'єктивним, упередженим, і свідчить про одне — що цей суд підігравав одному учаснику процесу — Комуністичній партії України. По іншому пояснити поведінку суддів не можна і це є першим випадком в Україні, коли весь склад суду відмовляється виконувати обов'язки. І це говорить про те, що судова система не просто хвора, а смертельно хвора”, - зазначив Петренко.

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Також він звернув увагу на те, що суддя своїм рішенням не мав юридичного права передавати справу зі всіма доказами на розгляд до Окружного адміністративного суду Київської області.

Продовжуючи тему, Петренко запевнив, що в ініційованій Мін'юстом перевірці суддів “жодного політичного питання немає, є виключно юридичні факти». Причому Петренко запевнив, що Міністерство юстиції, як сторона у справі доведе її до логічного кінця. Більше того, за словами Петренка, Мін'юст буде дивитися на персональний склад нового суду, який продовжить розгляд “справи КПУ” і стежитиме, щоб ним не порушувалися терміни розгляду.

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Відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що представники Окружного адмінсуду Києва використовували робочий час для відпусток і паралельно виносили рішення у справах, Петренко зазначив, що відповідне звернення з цього приводу направлене до Генеральної прокуратури. “Уже нехай Генеральна прокуратура розглядає весь багаж доказів по цим суддям, який є... а також питання щодо їхнього майнового стану”.

Разом з тим Петренко повідомив, що адміністраційна перевірка щодо цього складу суду не проводилася.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.

18 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва Валерій Кузьменко, який розглядає позов про заборону діяльності Комуністичної партії України, ухвалив рішення про самовідвід.