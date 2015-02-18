Окружний адмінсуд Києва після обшуку відмовився розглядати справу про заборону КПУ
Суддя Окружного адміністративного суду Києва Валерій Кузьменко, який розглядає позов про заборону діяльності Комуністичної партії України, ухвалив рішення про самовідвід.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суду він оголосив після того, як повернувся з нарадчої кімнати.
"З метою недопущення сумнівів в неупередженості судді Кузьменка під час розгляду даної справи суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про самовідвід", - зачитав він ухвалу.
В документі також йдеться, що суд вважає за необхідне передати розгляд даного позову іншому адміністративному суду, найбільш наближеному територіально до Окружного адмінсуду Києва.
Також Кузьменко пояснив, що взяв самовідвід у зв'язку з тим, що в його кабінеті співробітники правоохоронних органів провели обшук і вилучили комп'ютер з робочими матеріалами, в тому числі і по даній справі.
Він зазначив, що даний обшук проводився на підставі ухвали Шевченківського райсуду м. Чернівці.
Читайте такожСуд переніс засідання у справі про заборону КПУ на 18 лютогоКузьменко також повідомив, що розцінює обшук як тиск на суд, і поінформував, що всі судді Окружного адміністративного суду Києва подали заяви про самовідвід у справі про заборону КПУ.
Як повідомлялося, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.
24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.
4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.