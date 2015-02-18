Окружний адмінсуд Києва після обшуку відмовився розглядати справу про заборону КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суду він оголосив після того, як повернувся з нарадчої кімнати.

"З метою недопущення сумнівів в неупередженості судді Кузьменка під час розгляду даної справи суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про самовідвід", - зачитав він ухвалу.

В документі також йдеться, що суд вважає за необхідне передати розгляд даного позову іншому адміністративному суду, найбільш наближеному територіально до Окружного адмінсуду Києва.

Також Кузьменко пояснив, що взяв самовідвід у зв'язку з тим, що в його кабінеті співробітники правоохоронних органів провели обшук і вилучили комп'ютер з робочими матеріалами, в тому числі і по даній справі.

Він зазначив, що даний обшук проводився на підставі ухвали Шевченківського райсуду м. Чернівці.

Читайте такожСуд переніс засідання у справі про заборону КПУ на 18 лютогоКузьменко також повідомив, що розцінює обшук як тиск на суд, і поінформував, що всі судді Окружного адміністративного суду Києва подали заяви про самовідвід у справі про заборону КПУ.

Як повідомлялося, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про заборону на території України діяльності КПУ. Згідно з адміністративним позовом, КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань.

24 грудня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про зупинення провадження у справі про заборону діяльності Комуністичної партії України та направив справу до суду першої інстанції для подальшого розгляду.

4 лютого Окружний адмінсуд Києва завершив підготовче провадження і призначив справу за позовом Мін’юсту до КПУ до розгляду по суті.