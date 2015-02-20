Військова прокуратура оголосила про підозру Азарову через припинення перевірки ДП "Антонов"

Про це сьогодні повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

"За результатами службової перевірки, ініційованої військовою прокуратурою та проведеної комісією Кабінету Міністрів України, встановлено, що М. Азаров, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра України, незаконно припинив восени 2012 року перевірку Урядової міжвідомчої групи, яка виявила суттєві порушення бюджетного законодавства у діяльності ДП «Антонов»: грошові кошти, отримані внаслідок комерційного використання літаків «Руслан» залишалися на рахунках двох іноземних компаній та представника зазначеного державного підприємства і використовувалися ними на власний розсуд", - сказано в повідомленні ГПУ.

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Також повідомляється, що внаслідок вказаних протиправних дій підозрюваного, а також невжиття заходів щодо визначення за державою корпоративних прав на дивіденди державі заподіяно збитків в особливо великих розмірах на суму понад 37 млн грн, що беззаперечно підтверджено здобутими у ході слідства доказами.

Судом задоволене клопотання прокуратури щодо обрання щодо М. Азарова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, за поданням Головної військової прокуратури Урядом ініційоване питання про передачу корпоративних прав зазначених компаній-нерезидентів до управління Кабінету Міністрів України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Азаров розповів про замах на нього, через який він втік з України.