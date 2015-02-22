Євродепутат упевнена, що Західна Європа повинна краще знати історію України

Деякі західноєвропейські країни вважають, що постачання летальної зброї Україні не сприятиме дотриманню режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час прес-конференції сказала депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Партії зелених» в Європарламенті Ребека Хармс.

За ї словами, тема постачання в Україну летальної зброї насамперед обговорюється в США, «але навіть у США немає повної єдності стосовно того, як допомогти». Хармс підкреслила, що серед європейських країн постачання зброї найбільше підтримують Польща та балтійські країни.

«Постачання зброї в Європі дуже активно підтримують Польща та балтійські країни. У багатьох інших країнах постачання зброї розглядається як ще один фактор, що режим припинення вогню не буде дотримано», - сказала Хармс, при цьому зазначивши, що ЄС зняв заборону на постачання зброї Україні і кожна країна самостійно може вирішувати це питання.

Говорячи про причини цього, Хармс висловила жаль, що в країнах Західної Європи мало знають про історію України. На її думку, підтримують надання Україні летальної зброї ті країни, що знають більше про історію України до 1991 року.

Читайте такожУ ЄС 23 лютого обговорять надання гуманітарної допомоги Україні «На жаль, є досить незначні знання, що стосуються історії Східної Європи, ролі Радянського Союзу. Дуже мало Західна Європа знає про історію так званої «землі крові». Мало хто знає про роль Радянського Союзу в руйнівних процесах у Східній Європі. Не всі європейці розуміють, що люди у Східній Європі відстоюють ідеї свободи, демократії, ідеї Європейського Союзу. Хто не знає історії України до 1991 року, хто не знає історію України від 1991 року, той не розуміє, що це вже третя спроба повстати проти радянського минулого. Але це добре розуміють люди в балтійських країнах, Польщі, угорці, які не симпатизують президенту Орбану, вони розуміють, чому українці відстоюють це», - зазначила вона.

Хармс висловила переконання, що Європі потрібні нові підручники з історії, де більше уваги приділятиметься Україні. «Я думаю, що ми зараз потребуємо насамперед нові спільні європейські книжки. Зміни на добре ставалися там, де люди розуміли історію», - сказала вона.