Євродепутат назвала «дурницею» зустріч німецьких лівих з бойовиками на Донбасі

Депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Партії зелених» в Європарламенті Ребека Хармс засудила дії депутатів Бундестагу від «Партії лівих» Андрія Гунко та Вольфганга Герке, які відвідали окупований Донецьк та зустрілися з ватажком бойовиків Олександром Захарченком.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції Хармс назвала дії німецьких депутатів «дурницею».

«Партія лівих» робить дурниці, тому що справжня правдива партія «Лівих» повинна була би бути солідарною з Євромайданом. Послідовна ліва соціальна партія повинна виступати проти клептократів, проти олігархізму. Представники лівих партій у так званій Донецькій народній республіці – це просто абсурд. Бути солідарним з Путіним, з так би мовити, князем війни, - це помилка», - сказала Хармс.

На її думку, німецькі депутати повинні були надавати гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу через міжнародні волонтерські організації.

Читайте такожЄвродепутат упевнена, що Західна Європа повинна краще знати історію України«Якщо би вони справді хотіли допомогти цим людям, вони повинні були робити це з допомогою таких міжнародних організацій, як Червоний Хрест чи Лікарі без кордонів. Якщо хтось підтримує таку систему на Донбасі, яка знову ввела покарання смертною карою, такого депутата не можна сприймати як такого, що прагне миру», - підкреслила Хармс.

Як відомо, цього тижня депутати німецького парламенту від «Лівої партії» Андрій Гунко та Вольфганг Герке, а також депутат-комуніст Держдуми Росії від Ростовської області Володимир Бессонов відвідали Донецьку область. Депутати заявили, що метою візиту була передача гуманітарної допомоги для лікарень на Донбасі. Депутати також зустрілися з ватажком сепаратистів Захарченком.

Посольство України в Німеччині направило ноту протесту німецькому уряду через візит депутатів на Донбас.