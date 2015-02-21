Київ надіслав Берліну ноту протесту через зустріч німецьких "лівих" із терористом Захарченком

Таку інформацію підтвердив речник німецького МЗС у п'ятницю, 20 лютого, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство AFP.

"Таким чином ми висловлюємо своє занепокоєння тим, що під час нібито гуманітарної акції було висловлено підтримку терористам", - пояснив посол України в ФРН Андрій Мельник у коментарі німецькій газеті Der Tagesspiegel.

Посол розкритикував і той факт, що німецькі депутати потрапили на окуповану територію України з Росії.

"Обидва депутати порушили своєю поїздкою наші закони", - констатував Мельник.

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Він нагадав, що іноземним громадянам не дозволяється перетинати ділянки кордону, які не контролює українська сторона. Тому німецьким депутатам загрожує заборона на в'їзд в Україну.

Німецькі народні обранці від опозиційної Лівої партії Вольфґанґ Ґерке та Андрей Гунко разом із депутатом Держдуми РФ від Ростовської області, комуністом Володимиром Бессоновим, відвідали минулого тижня Донбас.

Метою своєї подорожі вони називають передавання гуманітарної допомоги для лікарень.

Однак у Донецьку німецькі депутати, за їхніми твердженнями, зустрілися з лідером самопроголошеної "ДНР" Олександром Захарченком.