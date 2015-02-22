Кожен грузин сьогодні з Україною - президент Грузії

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі висловив захоплення Маршем Гідності у Києві з нагоди річниці подій на Майдані.

”Ми щасливі бачити, наскільки Україна об`єднана. І не тільки Україна, але й всі її друзі об`єднані – на підтримку цінностей, за які ви так міцно стоїте. Кожен грузин сьогодні з Україною”, – сказав Маргвелашвілі під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко подякував Маргвелашвілі за підтримку України його країною.

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”Ми дуже раді бачити вас сьогодні в Києві. Продовж останніх трьох днів вшанування Революції Гідності дуже багато прапорів Грузії в Києві”, – сказав президент.

Порошенко зазначив, що Марш Гідності продемонстрував єдність українського народу та лідерів європейських країн у прагненні побороти тероризм. ”Марш Гідності також, як і в Парижі, продемонстрував, що ми не боїмося”, – заявив Порошенко.

За його словами, сьогоднішній теракт у Харкові – ”це намагання посіяти паніку і страх”. ”Вони намагаються зробити так, щоб ми боялися”, – зазначив глава держави.

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У свою чергу президент Грузії висловив співчуття загиблим і постраждалим від теракту в Харкові.

Співрозмовники також обговорили співробітництво країн в рамках міждержавного об’єднання ГУАМ, Чорноморського партнерства та Східного партнерства. У контексті подій в Україні президенти також обговорили перспективи реінтеграції Абхазії, Південної Осетії та Криму, наголосили у прес-службі.